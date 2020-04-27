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Hatmi çiçeği nedir

Genellikle kış aylarında kullanılması tercih edilen ve insan sağlığına çok fazla fayda sağlayan bir bitki türüdür.

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Hatmi çiçeği nedir

Hatmi çiçeği; halk arasında deve gülü, hire, silindir çiçeği, gülhatmi ve hibiskus gibi isimlerle de anılabilir...

Beyazdan kırmızıya, pembeden turuncuya kadar çeşit çeşit renkte olabilir ve doğal alanlarda kendiliğinden yetişir.

FAYDALARI NELERDİR?

Hatmi çiçeği özellikle, halk arasında "kuru öksürük" olarak tabir edilen öksürüğe iyi gelir.

Aynı zamanda grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Bununla beraber mide rahatsızlıklarına da olumlu etkilerde bulunur.

Bu çiçek adeta doğal bir ağrı kesici olduğundan, vücudun çeşitli yerlerinde oluşan ağrıları da dindirmeye yardımcı olur.

Hatmi çiçeği nedir

CİLDİ NEMLENDİRİR VE TEMİZLER

Uzun süreli kullanımlarında cilt sağlığını da olumlu yönde etkileyen hatmi çiçeği, cildin nemlenmesini ve temizlenmesini sağlar.

Sıcak suda demlenerek elde edilen çayı saçlarınızı yıkarken de kullanabilir, bu sayede daha parlak ve sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz.

Hatmi çiçeği nedir

NASIL KULLANILIR?

Kaynattığınız suyun içerisinde kurutulmuş hatmi çiçeğini ilave ediyorsunuz.

Bu şekilde 10 dakika kadar demlenmesini bekliyor ve sonrasında süzerek içebiliyorsunuz.

1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi ise dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Hatmi çiçeği nedir

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