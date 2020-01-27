Hava almak için çıktığı balkondan düştü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisareyn Mahallesi’nde yaşayan Murat Saral (61) isimli vatandaş, hava almak için oturduğu binanın ikinci katında bulunan evinin balkonuna çıktı.

Bir süre balkonda duran Murat S., bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

YAKINLARI FARK ETTİ

Murat Saral’ın balkondan aşağı düştüğünü fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Saral, ağır yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Murat Saral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saral’ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.