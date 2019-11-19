Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 17 askerin örgütle bağlantısının tespit edildiği belirtildi.

17 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda 10'u aktif görevde, 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 5 ilde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.