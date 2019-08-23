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Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 23.08.2019 - 10:42..
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Ankara merkezli FETÖ operasyonu tüm hızıyla sürüyor.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER DAHA ÖNCE AÇIĞA ALINMIŞTI

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önce açığa alındığı öğrenildi.

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