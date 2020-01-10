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Uyuyamayan ayılar balık aradı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı.

İHA | 10.01.2020 - 10:35..
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi.

Uyuyamayan ayılar balık aradı

UYKULARI KAÇTI

Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde uyuyamayan ayılar balık aradı ViDEO

GÖREN ŞAŞTI, KALDI

Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar, bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmedi. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Uyuyamayan ayılar balık aradı

TOPRAĞIN ALTINA GİZLENMİŞ BALIKLARI ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ BULAN AYILAR

Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları, ağızları açık izledi.

Uyuyamayan ayılar balık aradı

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