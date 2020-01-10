Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi.
UYKULARI KAÇTI
Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde uyuyamayan ayılar balık aradı ViDEO
GÖREN ŞAŞTI, KALDI
Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar, bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmedi. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla karşıladı.
TOPRAĞIN ALTINA GİZLENMİŞ BALIKLARI ELLERİYLE KOYMUŞ GİBİ BULAN AYILAR
Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları, ağızları açık izledi.