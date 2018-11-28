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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşecek. Meteorolojiden fırtına uyarısı geldi.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 21:34..
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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülürken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Isparta'nın güneydoğusu ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

2 İLA 8 DERECE ARASI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerle bu akşam iç bölgelerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam iç bölgelerde kuvvetli, Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İşte haritalı hava durumu raporu:

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek

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