Hava Uzman Çavuş Demir, görev başında hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hava Radar Komutanlığı'nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi esnasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Demir'in cenazesinin bugün İslahiye'de kılınacak ikindi namazına müteakiben defin edileceği belirtilerek, "Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde bulunan Hava Radar Komutanlığı'nda çalışan Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, görevi başındayken geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Askerimizin cenazesi ikindi vakti İslahiye Merkez Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçedeki Asri Mezarlıkta defnedilecektir. Askerimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.