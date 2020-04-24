Hava yolculuğu yüzde 90 düştü

Tüm dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor...

Virüs birçok iş kolu ve sektörü olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluktan payını en çok alan ise hava yolu şirketleri oldu...

YÜZDE 90 DÜŞTÜ

Uluslararası bir havacılık örgütü tarafından yayınlanan animasyon ile koronavirüsün hava yolculuğu üzerindeki etkisi gözler önüne seriliyor.

Avrupa çapında uçuş ağlarını yöneten Eurocontrol, en büyük havalimanlarının, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 90 daha az uçuşa sahip olduğunu söyledi.

Dünya'da uçuş oranı yüzde 90 düştü İZLE