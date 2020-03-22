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Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi kararı

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

AA | 22.03.2020 - 08:46..
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir değişiklik daha hayata geçiriliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

YÜZDE 18'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi kararı

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