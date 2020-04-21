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Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

İptal edilen uçak seferleriyle ilgili yapılan düzenlemede, isteyenler para iadesi alabilecek ya da biletini açığa alıp 6 ay içerisinde kullanabilecek.

AA |
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Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Alınan önlemler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe katedildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Tabii ki söz konusu salgının sosyo-ekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla da birçok sektöre yönelik tedbirleri aldık. Bu noktada en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen Sivil Havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları da en aza indirmek için gerekli önlemler alındı.” dedi.

İSTEYEN AÇIĞA ALDIRABİLECEK

Bakan Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların bir yıl ertelendiğini açıklayarak, “Havayolu Yolcu Haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile hava yollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da hava yolu firmaları tarafından, uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek.” diye konuştu.

ÖDEMELER ÖTELENDİ

Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılığa yönelik olarak öncelikle hava yolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi.

Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, hava yollarının Eurocontrol’e olan yaklaşık 30 mMilyon euro borcunun de ertelendiğini bildirdi.

Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

Havacılıkta bilet iadeleri garanti altına alındı

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