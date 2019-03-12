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Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı

Bu alanda dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türkiye, Avrupa'da 4. sırada.

AA | 12.03.2019 - 11:34..
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre; 1.5 milyar insanın uçakla 4 saatte erişebileceği bir coğrafyada yer alan Türkiye, dünyada hava yolu ulaşımına talebin en çok arttığı bölgede bulunuyor.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜME

Hava ulaşımı; Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelişirken, havacılıkta dünya ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleşti.

Havacılıkta ciro yıllık 110 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörü cirosu, geçen yıl 110 milyar liraya yükseldi.

AVRUPA'DA 4. SIRADA

Ülke, hava yolu yolcu sayısında dünyada 10'uncu, Avrupa'da 4'üncü sırada bulunuyor. 2003'ten bugüne kadar izlenen politikalar sonucu Türkiye'deki hava yolu şirketlerinin uçak sayısı yüzde 218, koltuk kapasitesi yüzde 253, kargo kapasitesi yüzde 625 arttı. Yurt içinde ve yurt dışında uçulan toplam nokta sayısı 374'e ulaştı.

Türkiye'de, 2003'te sivil havacılık işletmeleri bünyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken, geçen yılın sonu itibarıyla bu sayı 1.404'e yükseldi. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı da 65 binden 2018 sonu itibarıyla 205 bine ulaştı.

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