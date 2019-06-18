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Paraşütçüyü gören gençlerin komik diyaloğu

Paraşütüyle birlikte havada süzülen kişiyi fark eden 2 gencin kayda aldıkları şiveli muhabbet, dinleyenleri güldürdü.

İHA | 18.06.2019 - 14:26..
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Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde uçan paraşütçü hakkında konuşan 2 şahsın şiveli diyaloğu yüzlerce beğeni aldı.

Yöresel konuşmalarıyla durumu yorumlayan ve bu anları kaydeden gençlerin mısır tarlasına doğru inen kişiye, ‘Mısıra inme kırarsın, buğdaya in’ diye seslenmeleri de videoda en dikkat çeken kısım oldu.

"BEN DEYİVEREYİM BU KIRAR MISIRI"

Videoda dikkat çeken konuşmalar şu şekilde:

“Valla düşecek o kimse. Eyvah vallahi çalılara takılacak. Şuraya inse bari. İstediği yere inemez ki rüzgar bunu alıp gidecek bir yere. Bizim köylü mü ki kim bu? Az daha yaklaşsa görürüz kim olduğunu. Akıl yok yemin ediyorum bunda. Oradan düşse geberir bu. Eyvah vallahi düşecek. Buraya inecek o motosiklet onu bekliyor. Ben deyivereyim inecek yer arıyor. Nasıl iniyor gördün mü bak? Mısıra inme de. Kıran de. Mısıra inme mısıra buğdaya in. Kırar mısırı. Eyvah vallahi kıracak mısırları. En usta in nere sağlıklıysa oraya in boşver sen. Burhan’ın tarlaya indi.”

Paraşütçüyü gören gençlerin konuşmaları güldürdü

Paraşütçüyü gören gençlerin komik diyaloğu

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