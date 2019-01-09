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HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

İstanbul Havalimanı’na lüks toplu ulaşım hizmeti veren İBB iştiraki Otobüs AŞ’ye ait “HAVAİST”te, THY’nin uçuşlarını arttırması nedeniyle 10 Ocak’tan itibaren günlük sefer sayısı 140’a çıkıyor.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 18:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 9 - 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı.

5 FARKLI HATTA 30 OTOBÜS

HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde ise güncellemeye gidilecek.

Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

-Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş Dönüş)

Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi

Beşiktaş İETT Peronlar

Zincirlikuyu-Metrobüs

4. Levent Metro

İstanbul Havalimanı

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

-Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)

Yenikapı İDO

Bakırköy İDO

Yenibosna-Kuleli

Başakşehir-Metrokent

İstanbul Havalimanı

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

-Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)
Kozyatağı Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık Köprüsü

İstanbul Havalimanı

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

-TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)

TÜYAP

Beylikdüzü- Cumhuriyet

Beylikdüzü- Marmara Park

Bahçeşehir- Merkez

İstanbul Havalimanı

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

-15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı ( İST-  ) (Gidiş Dönüş)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı

Alibeyköy Cep Otogarı

Hasdal

Göktürk (Emniyet Amirliği)

İstanbul Havalimanı

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

HAVAİST'te sefer sayısı 140'a çıkıyor

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