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Denizin üstündeki havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet etti

Ordu-Giresun Havalimanı, hizmete girdiği günden bu yana 4 milyon 192 bin yolcuya hizmet verdi.

İHA | 18.11.2019 - 09:24..
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Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, hizmete girdiği günden bu yana 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

4 MİLYONDAN FAZLA YOLCU AĞIRLANDI

2018 yılı sonunda 3 milyon 293 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2019 yılının ilk 10 ayında 899 bin 400 yolcuya hizmet ederek, açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana toplam 4 milyon 192 bin yolcuya hizmet vermiş oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 6 bin 661 uçak trafiği ile 899 bin 400 yolcuya hizmet verildi.

Denizin üstündeki havalimanı 4 milyondan fazla yolcuya hizmet etti

EKİM AYINDA 94 BİN YOLCU YARARLANDI

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ekim ayında Ordu-Giresun Havalimanı, iç hat yolcu trafiği 91 bin 744, dış hat yolcu trafiği 2 bin 511, toplam yolcu trafiği ise 94 bin 255 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı Ekim ayında Ordu Giresun Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 762, dış hatlar uçak trafiği 16 olmak üzere toplam uçak trafiği 778 olarak gerçekleşti.

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