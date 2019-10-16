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Havalimanı çalışanına hakaret eden yolcuya para cezası

Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç'e, bin 740 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 12:29..
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İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Selvi’ye hakaret edip, “Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” diyen Funda Esenç hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nden karar çıktı.

3 YIL 4 AY HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bodrum’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç’in, “hakaret” ve “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Mahkeme önceki ay ara celse açarak sanık Esenç’in ifadesini aldı.

Havalimanı çalışanına hakaret eden yolcuya para cezası

"PİŞMANIM"

Esenç ifadesinde “Babam ameliyat olacaktı. Beklerken görevliler gülerek ve alaycı bir ifade ile cevap veriyorlardı. Sinirlendim, pişmanım” dedi.

PARA CEZASI ALDI

Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Mahkemesi’nde ifade veren Tuğçe Sevi “Ben onunla gülerek dalga geçmedim. Şikayetçiyim” dedi. Mahkeme kararında, Fatma Funda Esenç’i “hakaret” suçundan bin 740 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bıraktı. Mahkeme, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan da beraatine karar verdi.

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