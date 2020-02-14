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Havalimanı otoparkındaki ödeme cihazını tekmeledi

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu, otoparktaki otomatik ödeme cihazını tekmeleyerek kırdı. O anları İGA CEO'su paylaşarak, suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

İHA | 14.02.2020 - 23:48..
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İstanbul Havalimanı Mavi Otopark’ta dün saat 22.50 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir yolcu otopark ücretini ödemek için otomatik ödeme noktasına geldi.

CİHAZI TEKMELEDİ, YUMRUKLADI VE KIRDI

Yolcu ödeme cihazına parayı koyduktan sonra tekmelemeye başladı. Parasının üstünü alan yolcu, daha sonra cihaza hem yumruk hem de tekme atarak kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen İGA yetkilileri, yolcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sinirli yolcunun cihazı neden kırdığı henüz öğrenilemedi.

Havalimanı otoparkındaki ödeme cihazını tekmeledi

İGA CEO'SU PAYLAŞTI

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda vandalizmin kabul edilmez bir davranış olduğunu belirterek, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. İstanbul Havalimanı’nda vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazmin hakkımızı kullanacağız" dedi.

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