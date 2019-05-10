Havalimanı personeline saldıran Funda Esenç serbest

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Genç kız balkondan düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.