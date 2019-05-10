Havalimanı personeline saldıran Funda Esenç serbest

İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer 26 Nisan günü saat 17.00'de sefer yapması planlanan ve 15 dakika rötar yapan uçağın yolcusu Funda Esenç, yer hizmeti veren Tuğçe S. adlı personele tepki göstermiş, hakaretlerle saldırgan tavırlar sergilemişti.
Tuğçe S'ye yönelik "Hop hop, temas yok" ifadeleri de günlerce sosyal medyada tepki toplamıştı. Funda Esenç'in adli durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hakarete uğrayan yer hizmetleri personeli T.S.'nin şikayeti üzerine F.F.E. hakkında "Hakaret" suçundan işlem yapıldığı ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.F.E.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.