Havalimanında 179 adet Iphone ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu.

FAS UYRUKLU ÜÇ YOLCU TAKİBE TAKILDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen uçakta seyahat eden Fas uyruklu üç yolcuyu riskli olarak değerlendiren ekipler, söz konusu şahısları Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmelerinin ardından takibe aldı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAKKEN DURDURULDU

Şahıslar "gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattan çıkıp Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken, ekiplerce durdurularak, x-ray taramasına sevk edildi.

179 ADET CEP TELEFONU

Taramada şahısların valizleri içinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, 179 cep telefonu ele geçirildi.

DEĞERİ 3 MİLYON 258 BİN TL

Apple'ın yeni Iphone modeli telefonların 6 valizle getirildiği, toplam değerinin ise 3 milyon 258 bin Türk lirası olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.