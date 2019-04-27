Havalimanında çalışan Tuğçe Selvi'nin ifadesi

İstanbul Havalimanı'nda çalışan yer hizmetlisi Tuğçe Selvi, sözlü saldırıya uğramış, uçağın kalkmasına 20 dakika gibi bir zaman varken kavga çıkaran F.E., 15 dakikalık rötar için Selvi'ye ırkçı ve hakaret içeren söylemlerde bulunmuştu.

Dünden bu yana cep telefonu kamerasına alınan bu görüntüler Türkiye'de büyük yankı uyandırırken, Tuğçe Selvi'nin İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifade ortaya çıktı.

İLK ÖNCE 'YER BUL' DEDİ

Olayı birebir anlatan Selvi, "Söz konusu bayan yolcu beni yanına çağırarak, oturacak yer olmadığını ve ayakta durmakta yorulduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine kendisine oturması için yer temin edebileceğimi söyleyerek, ayakta bulunan diğer yolcularımızın sorularına cevap verdim ve görev yaptığım masaya geçtim." dedi.

İşte ne olduysa bu andan itibaren cereyan etti.

Selvi, görev yaptığı masasına geçer geçmez F.E., hakaretlerine başladı.

SALDIRIYA BAŞLAMA ANI

Tuğçe Selvi ise o anları şu şekilde anlattı:

"Görev yaptığım masama geçmemle birlikte söz konusu yolcu bana hitaben 'Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hala orada hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan yakınlarınızdan da çıksın' dedi. Ben de adı geçen yolcumuzu bu şekilde konuşmaması için uygun dille uyardım."

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği İZLE

HAKARETLERİNİ SÜRDÜRÜNCE UYARILARINI SÜRDÜRDÜ

Kadını uygun bir tavırla uyardığını dile getiren Selvi, "Bu defa bana hitaben 'Koca k. büyüteceğine birazcık aklını çalıştır' şeklinde hakaret etti. Ben de bunun üzerine şahsa yaklaşarak yolcularımızın rahatsız olmaması adına düzgün uyarması için uyardım. Şahıs yine susmayarak bana hitaben 'Düzgün konuşmayacağım. Bir saat bekledim. Koca k. büyütene kadar aklını çalıştır' şeklinde hakaretine devam etti. Ben yine kendisini uyarmak üzere yanına yaklaştığımda bu sefer de şahıs 'Hop hop hop... Temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü' şeklinde hakaretine devam etti." diye konuştu.

"AŞAĞILANDIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Uğradığı hakaretlerden dolayı onurunun kırıldığını dile getiren Selvi, "Ben, Fatma Funda E. isimli şahıstan tüm yolcuların önünde kalabalık ortamda bana hakaret ettiğinden, aşağıladığından ve onurumu kırdığından dolayı davacı ve şikayetçiyim." diyerek ifadesini sonlandırdı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tuğçe S.'nin avukatı Görkem Gökçe ise konu ile ilgili paylaştığı mesajında "İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan müvekkilimize yönelik kamuoyunda da haklı olarak yankı uyandıran hakaret fiili ile ilgili gereken yasal yollara başvurduk ve sürecin takipçisi olacağız." dedi.