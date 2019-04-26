Havalimanında personele saldıran kadın

Dün Atlasglobal Hava Yolları'na ait, saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak, kısa bir süre rötar yaptı.

Bu sırada F.E. adlı kadın yolcu, yer hizmeti personeline ırkçı saldırıda bulundu. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği

GENEL MÜDÜR OLDUĞU ŞİRKETTE KENDİNİ KOVDURMUŞ GİBİ GÖSTERDİ

Görüntülerin ardından büyük tepki alan F.E. adlı kadın, sosyal medya hesaplarını kapatarak kimliğini gizlemeye çalışsa da genel müdürü olduğu Pro İletişim, bizimle çalışmıyor açıklaması yaptı.