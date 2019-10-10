Havan atışı yapan YPG'liler öldürüldü

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, YPG'liler masum sivilleri vurarak karşılık veriyor

AMERİKA'NIN SİLAHLARIYLA VURUYORLAR

Hain teröristler sivilleri ise ABD'nin yardım olarak hibe ettiği silahlar ve araçlarla saldırıyor.

SİVİLLERİ ÖLDÜRÜRKEN KULLANDIKLARI KAMYONET HAVAYA UÇURULDU

Mehmetçiğimiz terör hedeflerine yönelik yürüttüğü operasyon başarı ile devam ederken, Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler de terör örgütü PKKYPG'nin sivilleri hedef alan havan saldırılarını gerçekleştirdiği kamyonetİ vurdu.

Araç kullanılamaz hale gelirken, içindeki teröristler de öldü.

Havan atışı yapan teröristler vuruldu VİDEO