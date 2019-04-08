taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6823
Euro
6.39555
Altın
1297.67
Borsa
97083.63
Gram Altın
237.269

Havayı kirleten araçlar Londra'ya ücretle girecek

Emisyon standartlarına uymayan araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine girişte günlük 12,5 sterlin ödeyecek.

AA | 08.04.2019 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra’nın merkezine günde 40 bin daha az aracın girmesini sağlayacak “Ultra Düşük Emisyon Alanı” (ULEZ) uygulaması yürürlüğe girdi.

Uygulamaya göre belirlenen emisyon standartlarına uymayan araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine girişte günlük 12,5 sterlin (yaklaşık 90 TL) ödeyecek.

TRAFİK ÜCRETİ DE VAR

Londra’da özel araçlar halihazırda hafta içi 07.00 ila 18.00 saatlerinde kent merkezine girerken 11,5 sterlin trafik ücreti de ödüyor.

Havayı kirleten araçlar Londra'ya ücretle girecek

Hava kirliliğini önlemeye dönük ULEZ uygulaması kapsamına giren araçlar arasında 2007 öncesine ait motosikletler, 2006 öncesine ait benzinli araçlar, 2015 öncesine ait dizel araçlar yer alıyor.

Motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda Euro 6 standartlarını karşılamayanlar ULEZ çerçevesinde aynı ücreti öderken, Euro 6 standardını karşılamayan otobüsler ile kamyonlar kent merkezine girmek için günlük 100 sterlin ödeyecek.

ULEZ kurallarını ihlal eden araçlar 160 sterlin ceza kesilmesi öngörülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1095
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

202
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

152
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

83
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

111
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir