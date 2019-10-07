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Havuza düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 6 fil öldü

Tayland'da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 6 fil öldü.

DHA | 07.10.2019 - 05:56..
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Tayland'ın başkenti Bangkok’ta bulunan Khao Yai Ulusal Parkı’nda bulunan Haew Narok şelalesinin olduğu bölgede dolaşan fil sürüsünden 2 fil şelalenin döküldüğü alana düştü.

Havuza düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 6 fil öldü

DÜŞEN FİLLERİ KURTARIRKEN ÖLDÜLER

Tayland medyası, sürüdeki bazı fillerin düşen fillerin yardımına gittiğini; havuza düşen fillerin de arasında bulunduğu 6 filin öldüğünü; 2 filin ise kurtarma ekiplerinin yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldıklarını duyurdu.

Yetkililer olay sonrası şelalenin kapatıldığını açıkladı.

Havuza düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 6 fil öldü

Havuza düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 6 fil öldü

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