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Havva ninenin yanan evi onarılacak

Hatay'da, yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadına yardım eli uzandı.

AA | 31.03.2019 - 04:51..
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AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde 63 yaşındaki oğlu Gündüz Kutlu ile birlikte yaşadığı evi iki gün önce çıkan yangında büyük zarar gören Havva Kutlu'yu ziyaret etti.

Havva ninenin yanan evi onarılacak

TÜM ZARARI TELAFİ EDİLECEK

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Havva nineye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah Havva ninemizin tüm zarar, ziyanını karşılayacağız. Kendisine daha güzel eşyalar alarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Allah nasip ederse evini onaracağız." dedi.

Havva ninenin yanan evi onarılacak

Havva Kutlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Havva ninenin yanan evi onarılacak

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