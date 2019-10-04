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Hayabusa 2, Ryugu asteroidinin çekim gücünü inceleyecek

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

AA | 04.10.2019 - 09:20..
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu asteroidinden başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı. 3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan araç, geçtiğimiz şubat ayında Ryugu asteroidine ilk inişini gerçekleştirmişti.

Hayabusa 2, geçtiğimiz haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yapmış ve bazı örnekler elde etmişti.

hayabusa2

SON GEZGİNCİYİ GÖNDERDİ

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.

Gezginci aracın ana görevinin Ryugu'nun çekim gücünün incelenmesi olduğu ifade edildi.

Hayabusa2'nin çalışmalarını tamamlayarak, aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

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Hayabusa 2, Ryugu asteroidinin çekim gücünü inceleyecek

Hayabusa 2, Ryugu asteroidinin çekim gücünü inceleyecek

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