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Hayabusa2 uzay aracının Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitinden ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıktı.

AA | 15.11.2019 - 09:24..
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu asteroidinden başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı. 3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan araç, geçtiğimiz şubat ayında Ryugu asteroidine ilk inişini gerçekleştirmişti.

Hayabusa 2, geçtiğimiz haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yapmış ve bazı örnekler elde etmişti.

hayabusa2

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Japon Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA), Hayabusa2'nin yerel saatle 10.05'te Ryugu asteroitinden ayrıldığını ve gelecek yıl kasım ya da aralıkta Dünya'ya ulaşacağını açıkladı.

Daha önce yıl sonuna kadar astroitte kalması planlanan Hayabusa2'nin, görevlerini başarıyla tamamlaması üzerine daha erken geri dönüş yolculuğuna başlatıldığı kaydedildi.

İki kez Ryugu'nun yüzeyine inen Hayabusa2'nin buradan topladığı kaya örneklerinin, Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması bekleniyor.

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Hayabusa2 uzay aracının Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Hayabusa2 uzay aracının Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

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