taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0109
Euro
6.5907
Altın
1570.98
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.42
Bitcoin
60012.48

Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor

Sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sahipleri çıkmıyor.

İHA | 10.02.2020 - 09:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Atatürk Havalimanı'nda terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre, Ağustos 2019 sonu itibarıyla dolmuştu.

Ekim 2019 tarihinde, havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu.

Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak, sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor.

Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçaklar, açık artırma ile satışa çıkacak. İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenecek. Satıştan itibaren 5 yıl içinde, uçakların hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek.

Bu süre zarfında herhangi bir müracaatın olmaması durumunda uçakların satışından alınan söz konusu bedel, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.

Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor

CİDDİ HASARLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Havadan görüntülenen 12 atıl vaziyetteki uçağın birçoğunun, dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor. Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş, çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Ancak, içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.

Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olması planlanan Atatürk Havalimanı yaklaşık 12 milyon metrekare üzerine kurulu devasa arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alması bekleniyor.

Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülmesi bekleniyor.

Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor

İlginizi Çekebilir
Güngören’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı
Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri o yolda hep kazaların olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.
Arnavutköy'de zabıta simit satan gence engel oldu
Simit satan gencin arabasına el koymak isteyen zabıtalara, çevrede bulunan bir esnaf engel oldu. Esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti.
Beyoğlu'nda metruk binada yangın
İki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlar düşürüldü
112
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi
409
92'nci Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu
92'nci Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu
34
Jackie Chan koronavirüse panzehir bulanı ödüllendirecek
Jackie Chan koronavirüse panzehir bulanı ödüllendirecek
75
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
Kadir Şeker davasının seyrini değiştirecek tanık ifadesi
124
Ankara'da belediye ekipleri bir arazide kafatası buldu
Ankara'da belediye ekipleri bir arazide kafatası buldu
50
Merve Özbey evlendi
Merve Özbey evlendi
21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir