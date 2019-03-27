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Hayalim katil olmaktı diyerek önüne geleni bıçaklayan liseliye ceza

"Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye, 5 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 15:29..
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Kuzey Kıbrıs'ta şok etkisi yapan olay, 30 Ekim 2018 tarihinde yaşandı. Girne kentinde, önüne çıkan 49 yaşındaki Filipinli Elmerry Sanchez'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden lise öğrencisi Tuana K., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17 yaşındaki kız mahkemede, "Birisini bıçakladığım için pişman değilim. Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım." dedi.

TANIMADIĞI KADINI BIÇAKLADI

Tuana K. adlı genç kız, evden aldığı ekmek bıçağı ile sokakta karşılaştığı ilk kişi olan Sanchez'e saldırdı. Bir anda yere yığılan Filipinli kadın, kanlar içerisinde kaldı. Zanlı K.'yi ise çevredeki insanlar engelledi.

Hayalim katil olmaktı diyerek önüne geleni bıçaklayan liseliye ceza

"SONUNDA EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Tuana K., daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan zanlı K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. Fırsatını buldum ve yoldan geçen ilk kişiyi bıçakladım. Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim." demişti. 8 yerinden bıçak darbesi alan Filipinli kadın da devlet hastanesine kaldırılmıştı.

“PİŞMAN DEĞİLİM, YİNE BIÇAKLARIM”

Zanlı K.'nin yargılanması Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün sonuçlandı. "Birisini bıçakladığım için pişman değilim. Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım." diyen zanlı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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