Hayallere ulaşmanın ipuçlarını veren rehber: Tasarruf El Kitabı

Bugün size biraz farklı bir kitaptan ve lansmanından bahsedeceğim: Tasarruf El Kitabı! Zaman ve para hayatımızdan akıp gidişini fark edemediğimiz iki değerli kavram. İkisinin de nezdimizde değeri tartışılmaz. Çünkü maalesef biri olduğunda diğerinin yokluğu sarıveriyor ruhumuzu; sıkışıp kalıyoruz. Zamanın ve paranın bizden gidişini fark ettiğimizde ise, artık çok geç olabiliyor. Kitabın yazarı Doç. Dr. Aysel Gündoğdu diyor ki, “… Mutlu bir hayata adım atmak için tasarruf zamanı, şimdiki zaman!”

Çünkü zaman geçiyor, çünkü para dediğin uçup gidiyor. Bir gün emeklilik maaşının yetmeme durumunu her gün kaç emekli iliklerinde hissediyor. Öyleyse Doç. Dr. Gündoğdu’ya kulak vermekte fayda var.

Çünkü damlaya damlaya göl oluyor. Ne kadar kazanıyorsak kazanalım, kenara köşeye atığımız o üç beş kuruşlar gün geliyor, yolumuza renkli taşlar döşüyor. Bir atasözü daha ekleyeyim hemen, ne demişler, işten artmıyor dişten artıyor…

Hayal kurmak bedava tabii, biz insan olarak bolca hayal kuruyoruz. Paraya tamah etmiyoruz. Oysa zaman geçince değerini anlayacağımız pek çok insani şey yine bizim başımıza geliyor. Şimdi bu kitabın yanında bir de Tasarruf A.Ş var. Ona da bir göz atmalı…

(Solda kitabın yazarı Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, sağda Hümanist Yayınları Kurucusu Menekşe Polatcan Serbest)

TASARRUF A.Ş’DEN SEKTÖRE YENİLİKÇİ HİZMETLER

Şirket, lansmanını 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde gerçekleştirerek sektöre sunacağı yenilikçi hizmetlerinden bahsetti. Hayal kurmaktan uzaklaştırma niyetinde olmayan Tasarruf A.Ş, “Hayal Kur, Adım At, Kazan!” sloganı ile çıktı yoluna. Kitap da bu slogan üzerine kurulu tabii. Nasıl bir hayat yaşamak isteyeceğini hayal ederek başlıyorsun yolculuğuna…

Tasarruf A.Ş, Nisan 2019 itibarıyla hizmet vermeye başlayan bir şirket. 31 Ekim’de gerçekleşen lansmanında ise, gelecek planları ve müşterilerine sunduğu fark yaratan hizmetleri tanıttı.

(Soldan sağa: Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Prof. Dr. Emre Alkin, Menekşe Polatcan Serbest)

TASARRUFA DAYALI FİNANSMAN MODELİ NEDİR

Türkiye’de 90’ların başından beri uygulanan tasarrufa dayalı finansman modeli, bireylerin bir araya gelmesiyle yaratılan sinerji ile ev ve araç satın almak için finansman ihtiyacının karşılaşması temeline dayanıyor. Tasarruf A.Ş, Turkcell Dijital İş Servisleri ve HDI Sigorta ile birlikte çıktığı yolda bu modeli en doğru haliyle uygulamayı amaçlıyor. Şirketin Genel Müdürü Eda Yazıcı Belgen, konu ile ilgili şu ifadeleri de kullanıyor:

“Yeni ve esnek çözümler sunan sektörümüz her bütçeye uygun belirlenebilen maliyetleri, faiz yükünün olmaması ve çok alternatifli taksit seçenekleri ile pek çok kişinin hayalleri için adım atacağı bir fırsat sunuyor.”





TASARRUF EL KİTABI ETKİNLİĞİN GÖZBEBEĞİ İDİ

Etkinlik kapsamında Tasarruf A.Ş sponsorluğunda yazılan Tasarruf El Kitabı da katılımcılarla paylaşıldı. Ev ya da araç sahibi olmak için yeni nesil ekonomik ve ulaşılabilir bir yöntem olan tasarrufu konu edinen bu el kitabı, okuruyla yeni bir bakış açısı kazandıracak ipuçlarını paylaşıyor…

Bunun yanında şirket katılım gösteren davetlilere bir jest daha sundu. Sosyal fayda sağlama bilincinde olan ve Darüşşafa Cemiyeti ile gönüllü çalışmalar yürüten şirket, davetliler adına Darüşşafa Cemiyeti’ne bağışta bulundu…

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Damla Karakuş

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