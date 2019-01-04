Hayat Ağacı nedir

Hayat Ağacı, diğer bir deyişle yaşam ağacı motifi, birçok kültürde karşımıza çıkmakla beraber, hemen her kültürde farklı adlarla anılmaktadır.

Hayat ağacı; Türkçe’de, kozmik ağaç, yaşam ağacı, dünya ağacı, cennet ağacı, kutsal ağaç, bilgi ağacı, direk, kazık ve sütun olarak adlandırılmaktadır.

SEMBOLİK ANLAMI

İnsanoğlunun yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan yaşam ağacı, duygu ve düşüncelerin anlatımında bir ifade aracı olarak birçok sembolik anlamlar içermektedir.





SEMBOLLERE İNANMA GÜDÜSÜ

Belirti ve işaret anlamlarına gelen sembolizm, konu açısından çok önemli olmakla beraber, hayat ağacı kavramına ve inancına ışık tutmaktadır.

İnsanlar yaşamı boyunca bir şeylere inanma ve tutunma içgüdüsüyle, bazı sembolik motiflerin doğmasını sağlamışlardır.

BOLLUĞUN VE BEREKETİN SİMGESİ

Şekillere ya da motiflere yüklenen bazı sembolik anlamlar, zamana, kültürlere ve coğrafyaya bağlı olarak değişmektedir.

Ağacın, insan üzerindeki yarattığı izlenimler çoğu kültürde ortak özelliklere sahip olmakla beraber ağaç, bereket, yaratılış ve türeyiş, yaşam ve ölüm gibi kavramları simgelemektedir.

İNANÇ DÜNYASININ ESERİ

İnanç dünyasının eseri olan hayat ağacı, bitmek bilmeyen verimliliği ve mevsimsel değişimleriyle bolluğun, bereketin ve yaşam döngüsünün sembolü olmuştur.



