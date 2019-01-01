Hayat amacınızı keşfetmenin 35 yolu: Ikigai Uygulama Rehberi

Japonlar, hayatı kaliteli yaşamak üzerine kurulu felsefeleri ile oldukça ünlüler. Hatta hayatlarının her alanında bir felsefe ile yaşamak onlar için başlı başına bir yaşam felsefesi. Ikigai de bunlardan biri. İlk kitap Ikigai, genel bir bilgi kitabıydı. Şimdi ise, bu bilginin nasıl hayata geçirileceği konusunda bir uygulama rehberi geliyor: Ikigai Uyulama Rehberi…

(Hector Garcia, Francesc Miralles)

IKİGAİ UYGULAMA REHBERİ

Japonların inancına göre herkesin bir ikigaisi var. Yani bu her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri var anlamını taşır. Bir günü anlamlı bir şekilde başlayıp sonlandırmayı amaçlar.

Ikigai diyor ki: Geçmişten ders çıkar, mevcut anda yaşadığını hisset ve geleceğini kökten değiştir! İlk kitaplarında Ikigai en temele inerek inceleyen Garcia ve Miralles, iki yıllık çalışma ve birikimlerinin üzerine okuyucusuna, hayattaki amaçlarını tüm yönleriyle nasıl keşfedeceklerini anlatıyor. Çünkü içimizdeki Ikigai, sonsuza kadar sahip olacağımız ve her evresine göre dönüşecek olan değişmez bir özellik. O halde bu özelliği hayata doğru geçirmek için de bir rehbere ihtiyacım var demektir.

Ikigai Uygulama Rehberi, hayat amacımızı keşfetmemiz için esas olan Ikigai felsefesini, hayatımızın merkezine nasıl koyacağımızı 35 aşamada öğretmeyi amaçlıyor. Geçmiş, şu an ve geleceği bir araya getirip kendimizi tanımamızı sağlıyor. Enso çemberinden koan bilmecelerine, haiku sanatından zen ve okçuluğa kadar birbirinden ilginç tekniklerle tanıştırarak, bunları günlük yaşamımıza nasıl aktaracağımızı öğretiyor.

Şimdi derin bir nefes alın ve ruhunuzun kapılarını açın. Yolculuk başlamak üzere...

Ikigai Uygulama Rehberi

Hector Garcia, Francesc Miralles

Çev.: Nil Tuna

Indigo Kitap

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap