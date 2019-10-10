Hayata meydan okuma sanatı: Büyük Kederler Küçük Öyküler

Ali Lidar, edebiyatımızın yeni ufku, yeni doğmuş tazecik şafağı oldu. Onun elinde görünmez sihirli bir değnek var sanki. O sihirli değnek ile içimizde var olan; ama anlatmaya gücümüzün yetmediği her hisse tercüman olabilirmiş gibi. Yaşının genç olduğuna bakmayın sakın; çünkü onda yüzyılların görme hissi var aslında. Lidar, muhteşem bir yolcu; hayata, hislere, görünenin ötesine ve daha birçok şeye... Hisleri küçümsemek doğru değil elbette. İnsanın nefes alış verişi bile hisler ile olmuyor mu? Lidar, üslubuyla, doğallığıyla, samimiyetiyle tadından yenmez bir başucu kitabı ile okuyucuyu zihinsel hazzın doruklarına çıkarıyor.

(Ali Lidar)

BÜYÜK KEDERLER KÜÇÜK ÖYKÜLER

Lidar, bu eseri ile hayatın sancılı yanlarını, neyin iyileştireceğini okuyucuya gösteriyor. Bu öykülerin sihirli bir yanı da, okuyucuya samimi, içten ve gerçekçi reçeteler sunması olduğunu söyleyebiliriz. Lidar, okuyucunun ruhunu yaralayıp, görünmez yara bandı ile yine kendi iyileştiriyor. Biraz senden biraz bizden öyküler ile sade ve içten bir dille şekillenen “Büyük Kederler Küçük Öyküler”, çizdiği büyülü gerçeklik ile okuyucunun gözlerini ayıramadığı bir manzaraya dönüşüyor. Herkesin kendinden bir parça bulması eseri özgünleştiriyor. Lidar’ı sevilen bir sanatçı yapan en önemli özelliği, samimi ve herkes gibi olmasından kaynaklanıyor. “Büyük Kederler Küçük Öyküler” ile de samimiyetini bir kere daha ortaya koyuyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Mutluluk ve mutsuzluk, hayatı kendisiyle anlamlandırdığımız ya da zehir ettiğimiz iki düşman kardeş. Hedonistler felsefenin merkezine koymuş mutluluğu, âşıklar sevdiklerinin gözlerinin içine, annem reçel kavanozlarının dibine…”

Büyük Kederler Küçük Öyküler

Ali Lidar

İthaki Yay.

S.: 112

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Sonay Karaman

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