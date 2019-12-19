Hayatın farklı sayfalarından 13 kadın ile: Hikâyemi Ben Seçtim

Melis, Reaksiyon, Aslı Gibidir, Vatanım Sensin gibi yapımların yanı sıra şu sıralar Suit ve A-Normal adlı tiyatro oyunlarıyla ilgi çeken bir oyuncu. Bunun yanında sosyal medyada da pozitif paylaşımları ile yer alıyor. Burada derdi hep güzel mesajlar vermek. Ben pek seviyorum; derdini de, derdine derman buluşunu da. Bazen insanı yaralarından yakalar ya insan ya da görürsün, kendinin olmayan da onun derdi olmuştur. Şimdi Melis, ilk kitabını yazdı ve yine kadın dayanışması mesajı veriyor; pek çok insanın yüreğine dokunacak, belli. Dedim ya, o derdi güzelleştirmekten yana. Bunu, hikâyesini anlattığı 13 kadın üzerinden yapıyor ve o kadınlardan biri de kendisi…

KİTABI YAZMAMA BU LİNÇLER SEBEP OLDU

Sosyal medya kullanıyorsanız, hele bir de ünlüyseniz pek çok sebepten ya da hiç sebepsiz linç yiyorsunuz. Bu konuya artık hâkimiz. İşte Melis’in çıkış noktası da bu oldu. Uzun bir hazırlık sürecinden geçirdiği kitabı için şunları söylüyor:

“Sosyal medyada özellikle tanınırlığı yüksek kadınlara yönelik önyargı kaynaklı bir sürü linç başıma geldi. Bunlara karşı hep sessiz kaldım. Kitabı yazmama bu linçler sebep oldu. Aslında bizim bütün kadınlar olarak hayattaki mücadelemiz bir, gözyaşlarımız bir. Kahkahalarımız ortak. Bunu 13 farklı kadın hikâyesi üzerinden anlatmak istedim. Hayat kimisinin karşısına güzel insanlar çıkarmış, kimisi ise daha acı olaylarla yüzleşmiş. Bu kitapla kadınlara dokunmasını hayal ettiğim şey, okuyan her kadının kendine ait bir his bulması ve ‘Evet, ben bu hisse bir kere düştüm’ demesi.”

Ve ekliyor:

“Çok kadın hikâyelerine düşkün olduğum için tanıdığım binlerce kadını toplayıp 13 kadına sığdırdım. İçinde kurgu olmayan tek bir hikâye var, o kadar.”

HİKÂYELERDEN BİR TANESİ DE BENİ ANLATIYOR

Melis, kitabındaki hikâyelerden birinde kendini anlatıyor. Ancak hangisi olduğunu paylaşmıyor, onun keşfini de okura bırakan güzel Melis, kitabını anlatmaya şöyle devam ediyor:

“İlk kitap olması çok heyecanlı ve devamı gelecek. Bu kitap üzerinde birkaç yıl çalıştığım bir projeydi. Geçirdiğimiz dönem tam üzerinde hiçbir şey yapmamaya heveslendiğim ve kabuğuma çekileceğim bir dönemken sağ olsun yayınevi sahiplerim ‘Bu an tam hayalini gerçekleştirme anın’ dediği için harekete geçmem noktasında kıymetli bir araç oldu. Hikâyelerden biri de benim hikâyem, beni anlatıyor. Onu okuyucu keşfedecek.”

AŞIK OLMAKTAN, SEVMEKTEN HİÇ VAZGEÇMEMELİYİZ

Melis’in mottosu hep bu: Vazgeçmemek! Kitabının önsözünde de bundan bahsediyor. Şöyle yazmış:

“Vazgeçmek hiç yok. Hayal kurmaktan, aşık olmaktan, sevmekten, insan olmaktan ve en önemlisi kadın olmanın kıymetini bilmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.”

Bir de şöyle bir cümlesi var, pek yerinde. Onu da paylaşmak istiyorum. Diyor ki,

“Büyük felaketler kimileri için çabuk unutulur; ama felaketin içinde olanlar yolculuğunu hep bir yara ile sürdürür.”

Dilerim Melis’in cümleleri her yaraya merhem gelsin…

Hikâyemi Ben Seçtim

Melis İşiten

Küsurat Yay.

S.: 208

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Damla Karakuş

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