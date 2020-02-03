Hayatını kaybeden astsubay Karabük’te defnedildi

Kıdemli başçavuş Mehmet Özcan (45), İzmir'de akciğer kanserinden dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
NAAŞI ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ
Memleketi Karabük’te toprağa verilen, astsubay Özcan için Bahçelievler Mahallesi Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın naaşı, askeri törenle Davutlar Köyü aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Özcan'ın ailesi, yakınları, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.