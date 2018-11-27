Hayatını kaybeden kişinin organları 2 kişiye nakledildi

Geçirdiği kalp krizi sonrasında kalbi duran ve 50 dakika süren müdahale sonrasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan hastanın, beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.
2 HASTAYA HAYAT VERDİ
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile vakit geçirmeden irtibata geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri organ bağışı konusunda izin aldı.
Bursa’dan gelen ekiplerin başarılı bir şekilde sürdürdükleri operasyon sonrasında beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan 2 böbrek ve karaciğer, 2 ayrı hastaya nakledildi.