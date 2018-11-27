taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2344
Euro
5.9332
Altın
1223.61
Borsa
93381.28
Gram Altın
206.102

Hayatını kaybeden kişinin organları 2 kişiye nakledildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki erkek hastanın organları, 2 kişiye umut oldu.

İHA | 27.11.2018 - 15:25..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Geçirdiği kalp krizi sonrasında kalbi duran ve 50 dakika süren müdahale sonrasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan hastanın, beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.

2 HASTAYA HAYAT VERDİ

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile vakit geçirmeden irtibata geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri organ bağışı konusunda izin aldı.

Bursa’dan gelen ekiplerin başarılı bir şekilde sürdürdükleri operasyon sonrasında beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan 2 böbrek ve karaciğer, 2 ayrı hastaya nakledildi.

Hayatını kaybeden kişinin organları 2 kişiye nakledildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

147
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

126
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

63
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

57
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

39
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

60
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir