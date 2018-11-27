Hayatını kaybeden kişinin organları 2 kişiye nakledildi

Yerel seçimler öncesinde adaylar konusunda titiz bir çalışma yürüten AK Parti, 20 ilin daha adayını belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca gösterdiğini belirtti.

18 yaşından itibaren kameralara alışık olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yla tanıştıktan sonra hayatı değişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Erdoğan'a telefonda Buenos Aires'te görüşme imkanını sordu. Erdoğan'ın cevabı 'bakarız' oldu.

6

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İstanbul adaylığı için 'uygun bir kimlik' arayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ikna etmek için görüşme yaptı.