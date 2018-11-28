Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

Balıkesir'de dünyaya gelen Hatice Rana Parmaksız (20), henüz 8,5 aylıkken beyninde tespit edilen ödem nedeniyle o yıllarda SSK hastanesi olan ve bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla hizmet veren merkeze sevk edildi.

O dönem bu hastanede görev yapan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Okan Korkmaz, beyninde ödem ve tümör tespit ettiği bebeği risklerine rağmen ameliyat etmeye karar verdi.

Korkmaz, 12 saat süren ameliyatla Parmaksız'ın beynindeki ödemi gidererek tümörü çıkarmayı başardı. Kontrollerin ardından bir süre sonra Antalya'ya taşınan ailenin Korkmaz ile bağlantısı toptu.

Yıllar sonra kendisini hayata döndüren doktoruna ulaşarak teşekkür etmek isteyen Parmaksız, sosyal medya üzerinden arayışa girdi. Parmaksız, Korkmaz ile halen görev yaptığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde buluştu.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Korkmaz, Parmaksız'ı muayene etti.

"DOKTORUMU GÖRMEDEN SEVDİM"

Hatice Rana Parmaksız, yıllar sonra hayatını kurtaran doktorla bir araya geldiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sosyal medyadan ulaştığı doktoru ile bir ay boyunca yazıştıklarını belirten Parmaksız, "Ailem hep Okan Bey'in benim hayatımı kurtardığını anlatırdı. Kendisi beni hastaneye davet etti. Sesini duyunca heyecanlandım. Çok esprili ve güzel kalpli bir insan, ben onu görmeden sevdim." dedi.

Parmaksız, Korkmaz'ı bir doktordan ziyade ağabey gibi gördüğünü, bundan sonra sık sık ziyaret etmek istediğini anlattı.

"SESİNİ DUYUNCA ÇOK ETKİLENDİM"

Korkmaz da genç kızı yıllar sonra sağlıklı bir şekilde karşısında görünce çok duygulandığını ifade etti.

Ailesi Rana'yı kontrole getirmeyince vefat ettiği düşündüğünü anlatan Korkmaz, "20 yıl sonra gelen bir mesaj her şeyi çok değiştirdi. Rana'nın sesini duydum, çok etkilendim. Kızım karşıma yıllar sonra taptaze bir fidan gibi çıktı, bu duygu anlatılmaz. Yaptığım muayenede sağlık durumunun iyi olduğu gördüm." dedi.

Anne Şengül Parmaksız da diğer doktorların kızları için "Tıbbi olarak yapılacak bir şey yok" dedikleri bir süreçte, Korkmaz'ın karşılarına çıktığını, yaptığı ameliyatla evlatlarını yaşama bağladığını aktardı.