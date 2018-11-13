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Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

Balıkesir'de yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz, 30 yıl madende, son 10 yıldır da bir mağarada yaşamını sürdürüyor.

DHA | 13.11.2018 - 18:20..
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Bigadiç’in kırsal Akyar mahallesi sakinlerinden İskender Gündüz, 40 yıldır insanlardan uzak maden ve mağarada sürdürdürdüğü yaşamıyla dikkat çekiyor.

ŞEHRE AYAK BASMIYOR

Daha önceleri bir madende yaşayan, ancak göçtükten sonra kendisinin de taşlarla ördüğü mağarada yaşamaya devam eden İskender Gündüz, şehre hiç inmiyor. Yaşlılık aylığını dahi mahalle muhtarı Evrim Ayhan bankadan çekiyor. Mahalle bakkalından ihtiyaçlarını alıp Gündüz'e götürüyor. Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenildi.Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

MAĞARADAN ÇIKMAYA KİMSE İKNA EDEMEDİ

Akyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan, İskender Gündüz'ün uzun yıllardır mağarada yaşadığını belirterek, "Daha önceleri İskender Gündüz sağ-sol davalarından dolayı akli dengesini yitirdiği için mağaralarda yaşıyordu. Biz de ona yiyecek götürüyoruz. İskender abiye yaşlılık aylığı bağlattık. Mahalle bakkalında ona ait bir defter var. Kendi maaşından aldığımız gıda ve diğer ihtiyaçlarını o aylıktan karşılıyor. Ona ev yaptırmak istedik ama evde yaşayamayacağını söyledi. Toprakla iç içe olmazsa öleceğini söyledi. İskender ağabeyinin hikayesini duyan Seda Sayan, Cüneyt Arkın ve Sadettin Teksoy gibi isimlerde buraya gelip İskender ağabeyle görüştüler. Onunla sohbet ettiler ama mağaradan çıkmaya ikna edemediler" dedi.Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

"TOPRAKTAN AYRILIRSAM ÖLÜRÜM"

Kendisine önerilen ev ve yardım tekliflerini kabul etmeyen Gündüz ise toprakla, doğayla iç içe yaşamak istediğini söyleyerek, "Topraktan ayrılırsam ölürüm" diyen Gündüz, şöyle konuştu:

"40 yıldır dağdayım ben. 35 sene maden ocağındaydım, orası çöktü buraya yerleştim. Yurtdışına gitmedim, orada işim yok. Ailem yok. Üç ayda bir devletten maaş geliyor bana. Kışında aynı şekilde yaşıyorum. Yeraltına alışmış adam başka yerde yaşayamaz. Burası benim mezarım."Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

Hayatının yarısından fazlasını mağarada geçirdi

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