Hayatla iletişim kur: Radyo Pencere

Radyo Pencere, arıların vızıltısı ile radyo cızırtısı arasında bir yerden sesleniyor okuruna ve onun hayata dair sözcüklerini, iletişim şeklini bulmasını amaçlıyor. Bunun için yüreklendiriyor. Aslında bu Kılcıoğlu’nun tarzı. Çünkü o kitaplarında okurunu her zaman ve her koşulda iletişim kurmaya heveslendiriyor…

RADYO PENCERE

Yazarımız İzmir’de bir yaz tatili macerasına davet ediyor bizi. Roman, aslında bu maceranın içinde anne ve babası arasında bocalayan bir çocuğun iç sesine odaklanıyor. Ekim, babasının arıcılık işlerine yardım eden ve köpeklerle ilgilenen bir çocuk; ama aslında çok yalnız. Çünkü babasıyla sağlıklı bir iletişim kuramıyor ve bir süre sonra susmak bilmeyen iç sesi bir arı vızıltısına dönüşüyor. Bu durum onu en çok rahatsız ettiği anda, bir gün imdadına bir gizemli anahtar yetişiveriyor. Ona yepyeni kapılar aralıyor. Hayatında varlıkları yeni olan Asya ve dedesiyle, bodrum katındaki küçük daireden, “Pencereden Canlı Yayın” adlı radyo programına başlıyorlar. Şimdi Ekim’in hem ailesiyle hem de tüm insanlarla iletişimi değişecektir…

Yeni dostluklar bize neler kazandırıyor? Bir şeyler kötü gitse de güzel olana nasıl odaklanmalı, sarılmalı? Bakış açımız nasıl gelişir? Çocuklar ve ebeveynleri kendilerine en iyi gelen iletişim yolunu nasıl bulmalı? İşte tüm bu yollardan geçerek, doğru iletişim yoluna doğru bir teşvik var aslında bu romanın satırlarında. Bir çocuk hayat içinde kendine ait sözcükleri bulduğunda kendisini nasıl da kolay ifade ediyor, iletişim kuruyor, bu var. Hepimizin çocuk yanının da ihtiyacı bu değil mi zaten?

Radyo Pencere

Hacer Kılcıoğlu

Günışığı Kitaplığı

S.: 136

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Damla Karakuş

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