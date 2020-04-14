taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.78
Euro
7.4049
Altın
1722.65
Borsa
97942.74
Gram Altın
375.715
Bitcoin
45955.51

Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirirken, ailesinden 8 kişiye daha virüs bulaştırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisi sonrası bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine bugün hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN 8 KİŞİ DAHA TEDAVİ GÖRÜYOR

Haydar Baş'ın ailesinden 8 kişide daha virüs tespit edilirken, ailesinin özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Baş'ın yaşadığı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı ViDEO

Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir
Kırşehir'de kepçe hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çaldıkları kepçeleri yurt dışına satmaya çalışan iki kişi yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs sebebiyle Ramazan ayının ertelenmesi konusunda açıklama yaptı.
Beyşehir'de koronayı yenen 5 kişi taburcu edildi
Koronavirüs tedavisi gören 15 hastadan 5'i sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, 10 hastanın da bu hafta taburcu olacağı belirtildi.
Sultangazi'de hırdavatçı dükkanını kahveye çevirdiler
Kahvehaneye çevrilerek oyun oynatılan bir hırdavatçı dükkanına düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
894
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
259
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
493
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
230
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
134
Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı
Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı
249
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir