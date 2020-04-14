Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisi sonrası bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine bugün hayatını kaybetti.
AİLESİNDEN 8 KİŞİ DAHA TEDAVİ GÖRÜYOR
Haydar Baş'ın ailesinden 8 kişide daha virüs tespit edilirken, ailesinin özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan Baş'ın yaşadığı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı ViDEO