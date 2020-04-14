Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı

CHP ve HDP'nin tüm girişimlerine rağmen infaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar değişmedi.

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Eda Ece, detoksa girdi

Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süre için kendisine dijital detoks uygulayacağını açıkladı.