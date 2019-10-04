Haydarpaşa ve Sirkeci garları için İBB teklif verdi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından düzenlenen; İstanbul'daki Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nın atıl durumdaki depo kısımları kültür-sanat etkinliklerinde kullanılması için ihalaye çıkıldı.

İBB DAHİL 4 FİRMA KATILDI

İhaleye; Emre Kamçılı, Anadolu Kültürel Girişimcilik, Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ve İBB şirketlerinden; Kültür AŞ, İSBAK, Metro AŞ, Medya AŞ konsorsiyumu katıldı.

2 FİRMA KALDI

TCDD'nin 30 bin lira olarak tahmini bedel belirlediği ihaleye Hezarfen Danışmanlık aylık 300 bin lira, İBB ise 100 bin lira teklif etti.

PAZARLIK İKİ HAFTA SONRA

ihalede komisyon başkanı tarafları 15 gün sonra pazarlığa çağıracağını açıkladı ve ihaleyi sona erdirdi.