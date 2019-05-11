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Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih

İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni banliyö hattı çalışmaları sırasında 1700 yıl öncesine dayanan kalıntılara rastlandı.

İHA | 11.05.2019 - 12:35..
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Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih

Son olarak Tarihi Haydarpaşa Garı’nın peronlarına giren rayların yenileme çalışması sırasında ortaya çıkan ‘şehir’ bilim insanlarını ve meraklılarını adeta büyülüyor. Oldukça geniş bir alana yayıldığı belirlenen arkeolojik buluntularla dolu alanın 1700 yıl kadar öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih

UZMAN ARKEOLOGLAR VE SANAT TARİHÇİLERİ İLGİLENİYOR

Roma döneminde liman kenti olarak kullanıldığı değerlendirilen arkeolojik alandaki çalışmalar, uzman arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından yürütülüyor.

2018 yılının Temmuz ayında mühendislerin arkeolojik buluntularla ilk kez karşılaşması üzerine Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı’nda bulunmaya başlayan arkeolojik eserler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararlarıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetimine verilmişti.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih VİDEO

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Roma dönemi olan 4. yüzyıla dayandığı kabul edilen buluntular, havadan görüntülendi.

Görüntülerde Haydarpaşa Garı’ndan başlayarak yüzlerce metre uzayan alandaki şehrin kalıntıları gözler önüne seriliyor. Öte yandan, alandaki işçiler ve bilim insanları da çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih

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