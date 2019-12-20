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Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Denizli'de bir ortaokulda, hazır kekten zehirlendikleri düşünülen 14 öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA | 20.12.2019 - 14:45..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçeside bulunan Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'ndaki bir sınıfta cuma sebebiyle, bir öğrenci tarafından hayır amaçlı kek dağıtıldı.

14 ÖĞRENCİ HAZIR KEKTEN ZEHİRLENDİ

Okul yönetimi, okul dışındaki bir marketten alınarak dağıtılan keklerden yedikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulunan 14 öğrenci için ambulans çağırdı. Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi ile okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ambulanslar ile bazı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 112 acil servis ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de okulda öğrenciler dağıtılan kekten zehirlendi

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

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