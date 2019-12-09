Hayırlı evlat Erkan Petekkaya

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm tüm hayatını değiştirdi.

2 HASTA BAKICI TUTTU

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın aldı, onlar için iki de hasta bakıcı tuttu.

TÜM ZAMANINI AİLESİ İÇİN HARCIYOR

Yaklaşık 2 yıldır İstanbul ve Balıkesir arasında mekik dokuyan Petekkaya, hafta içi eşi ve çocuğuyla ilgilenirken, hafta sonları ise soluğu annesiyle babasının yanında alıyor.

Şu sıralar tüm vaktini ailesine ayıran Erkan Petekkaya, önceki gün de Altınoluk sahilinde annesiyle yürüyüş yaparken görüntülendi.