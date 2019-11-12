Hayırsever biri bakkaldaki veresiye borçları kapattı

İstanbul Hasköy ile Başakşehir'de dar gelirli ailelere zarf içerisinde bin TL yardım yapan ve halk arasında 'Hızır' olarak tanınan kişi, bu kez Tuzla Şifa Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan gecekondu bölgesinde ortaya çıktı.

VERESİYE BORÇLARI KAPATTI

Diğer mahallelerde gece ortaya çıkan hayırsever kişi, bu kez yardımlarını gündüz vakti yaptı. Yardımsever kişi, öncelikle ilçedeki tüm bakkalları dolaşarak, veresiye alışveriş yapan mahallelinin borçlarını ödedi. Ardından gecekondu bölgesinde oturanlara da daha önceki yaptığı gibi içerisinde bin TL bulunan para dolu zarfı verdi.

ÖĞRENCİLERE DE PARA DAĞITTI

İlk kez gündüz vakti ortaya çıkan ve yardımları kendisi ya da bir başkası adına mı yaptığı bilinmeyen kişinin karşılaştığı öğrencilere de 50'şer lira harçlık verdiği öğrenildi.

"BANA ROBIN HOOD DEYİN"

Tuzla'da yardımların yapıldığı mahallelerdeki bakkallardan Coşkun Yılmaz, "Bir arkadaş geldi. Allah razı olsun kendinden. İsmini söylemedi. Bakiye kalmış, veresiyeler vardı. Onları ödeyip gitti. Defterde borcu olanlardan 4 tanesine bulup, ne kadar borcu olduğunu öğrenip, bana verdi. Hatta borcunu ödediği kimi ailelere para dolu bir de zarf verdi. İsmini sordum. 'İsmim yok benim. Robin Hood deyin, bana yeter' dedi." diye konuştu.

"30 SENEDİR ESNAFIM İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYA ŞAHİT OLDUM"

Mahalle bakkallarından Tuncay Yaşar, "30 seneden beri ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Mutlu olanlar oldu. 'Vatandaşı biz de görelim' dediler. Borçlarını verdikleri vatandaşlar, çok memnun kaldı. İsmini söylemedi." dedi.

"AİLELERE ZARF İÇERİSİNDE BİN TL, ÇOCUKLARA İSE 50'ŞER TL HARÇLIK"

Esnaf Gönül Yaşar, iyi giyimli iki kişinin geldiğini belirterek, "Komşularımıza zarf verdi. İçerisinde bin TL vardı. Hatta bir tane küçük kıza 50 TL verdi. O çocuk, çok mutlu oldu. Hatta çocukların hepsine 50 TL para da dağıttı." diye konuştu.

"İNŞALLAH BÖYLE İNSANLAR ORTAYA ÇIKAR"

Adem Gül, "Dün ismi belli olmayan biri gelmiş. Zor durumda olanların ve borcu olanların borçlarını kapatmış. Bu tür iş adamlarının halen olması bizi mutlu etti. Güzel bir şey bu sonuçta. Zor durumda olanlara yardım ediyorsun, el uzatıyorsun. İnşallah böyle insanlar çıkar ortaya." şeklinde konuştu.

"MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDEYİZ. BÖYLE ŞEYLER BİZİ MUTLU EDİYOR"

Bahattin Kılıç, "Müslüman bir ülkeyiz. Böyle şeyleri duyunca bizler mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.