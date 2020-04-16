Hayırsever iş adamı 600 hanenin su borcunu kapattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bulunan tüm abonelerin su faturası, hayırsever bir iş adamı tarafından ödendi.

İş adamı isminin açıklanmasını istemezken, 600 hanenin nisan dönemine ait borcunun kalmadığı aktarıldı.

3 bin 600 belde sakini ise hayırsever iş adamına bol bol dua etti.

BÜYÜKMANDIRA BELEDİYESİ’NDEN TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin Büyükmandıra Belediyesi'nden de bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada beldenin tüm su faturalarının ödendiği belirtilirken, "Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımıza ekonomik açıdan destek olmak için nisan ayında ödenmesi gereken mesken abonelerine ait su faturaları, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir.” denildi.

Açıklamada, “Belde halkımız adına hayırsever iş adamına teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin." İfadeleri kullanıldı.