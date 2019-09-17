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Hayranı, Ebru Polat'ın bir çift çorabına 25 bin TL verdi

Fanatik bir hayranı, şarkıcı Ebru Polat'ın bir çift çorabına sahip olabilmek için paraya kıydı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 14:59..
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Fanatik bir hayranı, şarkıcı Ebru Polat'ın bir çift çorabına sahip olabilmek için 25 bin TL'yi gözden çıkardı.

PARA DERNEĞE GİTTİ

Polat, 'Bir çift çorabına 25 bin TL' teklifini bir şartla kabul etti. 36 yaşındaki şarkıcı, bir çift çorabı karşılığında aldığı parayı kadın hakları derneğine yatırdı. Şarkıcı, bu sayede derneğe 25 bin TL bağış yapmış oldu.

100 BİN DOLARLIK AKŞAM YEMEĞİ

2017 yılında da Ebru Polat'a, bir hayranı tarafından tam 100 bin dolar karşılığında akşam yemeği teklifi gelmişti. Gizemli beyefendi, 100 bin doları bir hayır kurumuna yatıracağı sözünü vermişti. Polat, "Aldığım en güzel teklif. Konu hayır kurumu olunca her şey güzelleşir. Üslup, edep, yol, yordam budur. Örnek olsun." açıklamasını yapmıştı.

Hayranı, Ebru Polat'ın bir çift çorabına 25 bin TL verdi

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