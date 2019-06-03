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Hayri Baraçlı Kavurmacı Ailesi'nin damadı çıktı

Bir dönem İETT Genel Müdürlüğü görevini yapan Hayri Baraçlı, 2014 yılından itibaren İBB Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 14:57..
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Hayri Baraçlı Kavurmacı Ailesi'nin damadı çıktı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'de FETÖ'ye yönelik operasyonlar başlatıldı.

Örgütün siyasi ayağına yönelik operasyonların yapılmadığına dair eleştiriler gündemdeki yerini korurken; bazı belediyelerde değişikliklere gidildi.

Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

Kadir Topbaş'ın görevinden istifa etmesiyle yeni bir dönemin başlayacağı bekleniyordu.

TOPBAŞ'IN DAMADI FETÖ'DEN TUTUKLANDI

İstifa kararının ardından Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayri Baraçlı Kavurmacı Ailesi'nin damadı çıktı

FOTOĞRAF: Ömer Faruk Kavurmacı

KAVURMACILARIN DAMADI HAYRİ BARAÇLI

Kadir Topbaş döneminde görevinde yükselen isimlerden biri ise Hayri Baraçlı'ydı.

Baraçlı, İETT Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde Kavurmacı Ailesi'yle yakın ilişkiler içindeydi.

Öyle ki; İstanbul'da turist otobüslerinin işletmesinin Ömer Faruk Kavurmacı'nın kuzeni Said Kavurmacı'ya verilmesi, Kavurmacı Ailesi'nin damadı Hayri Baraçlı'yı gündeme taşımıştı.

Kavurmacıların damadı olan Hayri Baraçlı, İETT Genel Müdürlüğü görevinin ardından 2014 yılında İBB Genel Sekreteri oldu.

Belediyede 2 numaralı isim haline gelen Baraçlı, bugün de görevine devam ediyor.

Hayri Baraçlı Kavurmacı Ailesi'nin damadı çıktı

FOTOĞRAF: Hayri Baraçlı

 

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