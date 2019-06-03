Hayri Baraçlı Kavurmacı Ailesi'nin damadı çıktı

Kaçak kazı yaptığı esnada kendisini görüntüleyen, jandarmaya ait drone'u taşlayan kişi yakalandı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, Alman futbolcu Andre Schürrle'nin transferi için karşı karşıya geldi.

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Adana'da acemi sürücü iki can aldı

Ehliyetsiz sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak, feci şekilde ölmelerine neden oldu.