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Hayri Kozak: Tanrı İmamoğlu'nu bize bağışladı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, bugün gerçekleştirdiği konuşmada CHP İstanbul İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na desteklerini sundu.

AA | 08.05.2019 - 21:54..
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Hayri Kozak: Tanrı İmamoğlu'nu bize bağışladı

Galatasaray Divan Kurulu bugün İBB seçim yarışı ile ilgili söylemlere sahne oldu.

İstanbul seçim sonuçlarının YSK tarafından iptal edilmesinden sonra Galatasaray divan kurulu üyesi Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma damga vurdu.

Galatasaray üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarına ilişkin de mesajlar veren Kozak'ın "23 Haziran'da her şey çok güzel olacak" sözleri Divan Kurulu üyeleri tarafından da büyük bir alkış topladı.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Divanda Galatasaray'dan çok seçimin konuşulduğu ortamda  Hayri Kozak, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kozak yaptığı konuşmada "23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak, aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrı onu bize bağışladı, Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Hayri Kozak: Tanrı İmamoğlu'nu bize bağışladı VİDEO


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