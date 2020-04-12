taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Hayvan gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde, hayvanlarını gezdirmek için dışarıya çıkan kişilere kesilen cezaların iptal edileceğini açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hayvan gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek

HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen “köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar” tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Hayvan gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek

"EVDEN UZAKLAŞMADAN HAYVANLARINI GEZDİREBİLİRLER"

Soylu, Ömür Gedik'e yaptığı açıklamada, “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

GÖNÜLLÜ HAYVAN BESLEMELER SÜRECEK

Soylu, besleme yapan gönüllülerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.

İlginizi Çekebilir
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de TSK, MİT ve Jandarma'nın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, Suriye'den gelen PKK'lı teröristlerin planladığı saldırı önlendi.
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Muş'ta, 2 bin 700 rakımlı bölgedeki Üçevler grup köy yolunda, ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
KKTC, vatandaşları haricindekilere sınırlarını kapattı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında, tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar vatandaş olmayanlara kapatılmasına karar verdi.
Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi
İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri yaşlı kadının evinde hamur yoğurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
43
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
80
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
24
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
9
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
26
Senatör Graham: Amerikalıların ölümünden Çin sorumlu
Senatör Graham: Amerikalıların ölümünden Çin sorumlu
25
Milli güreşçi Cenk İldem: Tek hedefim olimpiyatta altın
Milli güreşçi Cenk İldem: Tek hedefim olimpiyatta altın
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir