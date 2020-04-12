Hayvan gezdirenlere kesilen cezalar iptal edilecek

HAÇİKO (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) kurucu başkanı Ömür Gedik, sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde hayvanseverlerden gelen “köpeğimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığımızda ceza kesiyorlar” tepkilerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

"EVDEN UZAKLAŞMADAN HAYVANLARINI GEZDİREBİLİRLER"

Soylu, Ömür Gedik'e yaptığı açıklamada, “Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz” dedi.

GÖNÜLLÜ HAYVAN BESLEMELER SÜRECEK

Soylu, besleme yapan gönüllülerin de kaymakamlıklarla ve belediyelerle koordineli olarak sokak ve bölge beslemelerine devam edebileceklerini söyledi. Bakan, kaymakamlık ve belediyelerin karantina süresince sokak ve orman beslemeleri yapması konusunda talimat verdiğini de yineledi.