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Hayvan hakları için açlık grevinde

Bartın'da bir hayvansever hayvan hakları için başladığı açlık grevini sürdürüyor.

AA | 07.12.2018 - 22:34..
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Hayvan hakları savunucusu Sevim Arkan (45), İnkumu tatil beldesi mevkindeki şehir çöplüğünde, hayvan hakları için 7 gün önce başladığı açlık grevine devam ediyor.

"NETİCE ALMADAN GREVE SON VERMEYECEĞİM"

Gerekli neticeyi almadan açık grevine son vermeyi düşünmediğini ifade eden Arkan, “Bu sefer çok kararlıyım. Geçen sefer zaten söz verdikleri için bırakmıştık. Artık bu canların bizlerle yaşama hakkının olduğunu bilmelerini istiyorum. Ben bu yola başımı koydum, gerekirse öleceğiz. Ben bu canları ölüme vermeyeceğim." diye konuştu.

Hayvan hakları için açlık grevinde

Sağlık ekiplerinin kendisini düzenli olarak kontrol ettiğini belirten Arkan, "Ben sağlığımı düşünmüyorum. Benim için önce canlarım önemli, bu sadece benim merhametimle alakalı değil, aslında bütün insanların şu an bu canlılar için savaşmalarını beklerdim. Çünkü o kadar çok hayvansever var ki, neredeler bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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